ПКР выступает за срочное допинг-тестирование российских кандидатов на участие в Играх-2018

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Паралимпийский комитет России (ПКР) в настоящее время совместно с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Международным паралимпийским комитетом (МПК) ведут работу по организации безотложного допинг-тестирования российских паралимпийцев, претендующих на участие в зимних Играх-2018. Об этом сообщил ТАСС руководитель рабочей группы по подготовке и участию сборных России в XII Паралимпийских зимних играх, первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

Международный паралимпийский комитет на прошлой неделе принял решение допустить россиян к участию в соревнованиях, которые имеют статус квалификационных к предстоящим Играм. Но только в статусе нейтральных спортсменов и при условии, что они будут соответствовать установленным МПК критериям допуска. В числе этих критериев, в частности, значится наличие спортсмена в пуле тестирования и как минимум две сданные им допинг-пробы в течение полугода до его старта в соревновании.

"Сейчас ПКР с РУСАДА и МПК прорабатывают вопрос организации проведения срочного тестирования российских паралимпийцев в соответствии с требованиями МПК до первых квалификационных стартов в ноябре 2017 года", - сказал Рожков.

Ближайшие квалификационные соревнования в лыжных гонках и биатлоне пройдут с 7 по 17 декабря в Канаде, горнолыжному спорту - с 5 по 8 ноября в Нидерландах, сноуборду - с 7 по 8 ноября в ОАЭ.