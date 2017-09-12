Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ПКР выступает за срочное допинг-тестирование российских кандидатов на участие в Играх-2018

Спорт
12 сентября, 9:45 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Ближайшие квалификационные соревнования пройдут 7-8 ноября

Поделиться
Материал из 1 страницы
Павел Рожков

Павел Рожков

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Паралимпийский комитет России (ПКР) в настоящее время совместно с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Международным паралимпийским комитетом (МПК) ведут работу по организации безотложного допинг-тестирования российских паралимпийцев, претендующих на участие в зимних Играх-2018. Об этом сообщил ТАСС руководитель рабочей группы по подготовке и участию сборных России в XII Паралимпийских зимних играх, первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

Международный паралимпийский комитет на прошлой неделе принял решение допустить россиян к участию в соревнованиях, которые имеют статус квалификационных к предстоящим Играм. Но только в статусе нейтральных спортсменов и при условии, что они будут соответствовать установленным МПК критериям допуска. В числе этих критериев, в частности, значится наличие спортсмена в пуле тестирования и как минимум две сданные им допинг-пробы в течение полугода до его старта в соревновании.

"Сейчас ПКР с РУСАДА и МПК прорабатывают вопрос организации проведения срочного тестирования российских паралимпийцев в соответствии с требованиями МПК до первых квалификационных стартов в ноябре 2017 года", - сказал Рожков.

Ближайшие квалификационные соревнования в лыжных гонках и биатлоне пройдут с 7 по 17 декабря в Канаде, горнолыжному спорту - с 5 по 8 ноября в Нидерландах, сноуборду - с 7 по 8 ноября в ОАЭ.

Смотрите также

МПК сформирует новый состав исполкома, который решит судьбу российских паралимпийцев

Гимн МПК будет исполняться в случае победы паралимпийцев РФ в отборе к Играм-2018

Российским паралимпийцам будет запрещено выступать в форме цветов национального флага

Российские лыжники планируют подключиться к отбору на Паралимпиаду 9 декабря в Канаде

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Рафаэль Надаль
8
Испанец Рафаэль Надаль стал трехкратным победителем US Open
Слоан Стивенс
8
Американка Слоан Стивенс стала победительницей US Open
10
Гол Промеса в сотом матче за "Спартак" принес клубу победу над "Рубином"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Турция внесла России задаток за зенитные ракетные системы С-400
2
ЕС призвал освободить замглавы крымско-татарского "меджлиса" Чийгоза
3
Новые санкции ООН против КНДР: США добились ужесточения, пойдя на серьезные уступки
4
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
5
Это был не овердрафт: что происходит с картами Сбербанка
6
В Кузбассе пенсионерка выжила в тайге, неделю питаясь ягодами и греясь в листве
7
Воскресная вспышка на Солнце вызовет на Земле магнитную бурю в ночь на 13 сентября
Темы дня
Новости партнеров
Реклама