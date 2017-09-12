Паралимпийцы РФ смогут отбираться на Игры-2018, даже если находятся в пуле меньше полугода

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Нахождение в пуле допинг-тестирования сроком менее шести месяцев не является препятствием для участия российских паралимпийцев в квалификационных соревнованиях Игр-2018. Об этом сообщил ТАСС руководитель рабочей группы по подготовке и участию сборных команд России в XII Паралимпийских зимних играх, первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

Международный паралимпийский комитет (МПК) на прошлой неделе принял решение допустить россиян к участию в соревнованиях, которые имеют статус квалификационных к предстоящим Играм. Но только в статусе нейтральных спортсменов и при условии, что они будут соответствовать установленным МПК критериям допуска. В числе этих критериев, в частности, значится наличие спортсмена в пуле тестирования и как минимум две сданные им допинг-пробы в течение полугода до его старта в соревновании.

"Паралимпийский комитет России в минувшую среду сразу после объявления о допуске российских паралимпийцев к квалификационным соревнованиям в нейтральном статусе обратился в рабочую группу МПК и Международный паралимпийский комитет с просьбой подтвердить необходимость выполнения пункта 22а (спортсмены должны состоять в пуле тестирования как минимум шесть месяцев) одновременно с пунктом 22b (спортсмены должны пройти тестирование дважды не менее, чем за шесть месяцев до начала соревнования), - заметил Рожков. - 10 сентября от рабочей группы МПК пришел ответ с информацией о том, что для участия нейтральных спортсменов в отборочных состязаниях соблюдение пункта 22а не требуется".

По словам первого вице-президента ПКР, в настоящее время все спортсмены по зимним паралимпийским видам спорта, планирующие участие в международных соревнованиях, включены в регистрируемые пулы тестирования МПК, Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Международной федерации керлинга.

"С целью реализации пункта 22 Критериев восстановления членства ПКР в МПК начиная с января 2017 года ПКР неоднократно отправлял в РУСАДА, МПК и ЮКАД [Антидопинговое агентство Великобритании] списки спортсменов по зимним и летним видам спорта в количестве более 900 человек с просьбой о включении в пулы тестирования с указанием, в качестве приоритетных, 106 спортсменов по зимним видам спорта", - подытожил Рожков.