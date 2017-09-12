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Путин поздравил Коновалову и Теплого с победой на ЧМ по стендовой стрельбе

Спорт
12 сентября, 11:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Российские спортсмены стали победителями в смешанном командном ските

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Надежда Коновалова

Надежда Коновалова

© Роман Кручинин/ТАСС, архив

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Надежду Коновалову и Николая Теплого с победой на чемпионате мира по стендовой стрельбе в командных соревнованиях в дисциплине скит. Текст поздравления президента опубликован во вторник на сайте Кремля.

"В борьбе с сильными соперниками вы показали лучший результат, в последний день соревнований подарили болельщикам еще одно "российское золото". Ваш триумф - достойная награда за упорный труд и яркий спортивный талант", - говорится в поздравлении.

Путин также пожелал спортсменам новых достижений и всего самого доброго.

Чемпионат мира по стендовой стрельбе проходил в подмосковном Дмитрове и завершился в воскресенье, 10 сентября. Сборная России заняла третье место в общем зачете. Всего в соревнованиях приняли участие порядка 700 спортсменов из 76 стран.

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