Путин поздравил Коновалову и Теплого с победой на ЧМ по стендовой стрельбе

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Надежду Коновалову и Николая Теплого с победой на чемпионате мира по стендовой стрельбе в командных соревнованиях в дисциплине скит. Текст поздравления президента опубликован во вторник на сайте Кремля.
"В борьбе с сильными соперниками вы показали лучший результат, в последний день соревнований подарили болельщикам еще одно "российское золото". Ваш триумф - достойная награда за упорный труд и яркий спортивный талант", - говорится в поздравлении.
Путин также пожелал спортсменам новых достижений и всего самого доброго.
Чемпионат мира по стендовой стрельбе проходил в подмосковном Дмитрове и завершился в воскресенье, 10 сентября. Сборная России заняла третье место в общем зачете. Всего в соревнованиях приняли участие порядка 700 спортсменов из 76 стран.