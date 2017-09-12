Футболист "Фрайбурга" Раве дисквалифицирован на четыре матча

ТАСС, 12 сентября. Полузащитник немецкого футбольного клуба "Фрайбург" Йорик Раве наказан четырехматчевой дисквалификацией за удаление в матче третьего тура национального чемпионата против дотмундской "Боруссии". Об этом сообщает немецкое издание Kicker.

Матч завершился со счетом 0:0. На 31-й минуте встречи Раве был удален с поля за нарушение правил на капитане "Боруссии" Марселе Шмельцере, из-за которого игрок команды из Дортмунда не смог продолжить встречу. Позднее у Шмельцера было диагностировано серьезное повреждение лодыжки, из-за которого футболист пропустит около шести недель.

Раве перешел во "Фрайбург" минувшим летом из швейцарского клуба "Янг Бойз" за €4,5 млн. Матч против "Боруссии" стал для 28-летнего француза дебютным в составе новой команды. После трех туров чемпионата Германии "Боруссия" с семью очками в активе возглавляет турнирную таблицу, набравший два очка "Фрайбург" идет на 15-м месте.