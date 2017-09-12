Тарасова против снижения оценки за прыжок в четыре оборота в мужском фигурном катании

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова против снижения базовой стоимости прыжков в четыре оборота в мужском катании. Об этом она сказала ТАСС.

Ранее портал Icenetwork со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Международном союзе конькобежцев сообщил, что базовую оценку за четверной прыжок планируют снизить более чем на 10% с сезона-2018/19.

"То же самое было с тройными прыжками, но прогресс остановить невозможно, - подчеркнула Тарасова. - Кто будет прыгать пять четверных прыжков, тот и кататься научится. Кататься научить легче, чем прыгать. Прыжок - дар божий".

По данным портала, также планируется снизить базовую стоимость четверных выбросов в парном катании. С Олимпиады-2022 короткая и произвольная программы могут быть заменены на техническую и артистическую. При этом медали будут вручаться за каждую программу в отдельности и по сумме двух прокатов.