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Тарасова против снижения оценки за прыжок в четыре оборота в мужском фигурном катании

Спорт
12 сентября, 11:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Ранее появилась информация, что базовую оценку за четверной прыжок планируют снизить более чем на 10%

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Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова против снижения базовой стоимости прыжков в четыре оборота в мужском катании. Об этом она сказала ТАСС.

Ранее портал Icenetwork со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Международном союзе конькобежцев сообщил, что базовую оценку за четверной прыжок планируют снизить более чем на 10% с сезона-2018/19.

"То же самое было с тройными прыжками, но прогресс остановить невозможно, - подчеркнула Тарасова. - Кто будет прыгать пять четверных прыжков, тот и кататься научится. Кататься научить легче, чем прыгать. Прыжок - дар божий".

По данным портала, также планируется снизить базовую стоимость четверных выбросов в парном катании. С Олимпиады-2022 короткая и произвольная программы могут быть заменены на техническую и артистическую. При этом медали будут вручаться за каждую программу в отдельности и по сумме двух прокатов.

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Тарасова, Татьяна Анатольевна
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