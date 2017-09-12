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Коган: ISU ищет баланс между катанием и прыжками в фигурном катании

Спорт
12 сентября, 11:42 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Ранее сообщалось о том, что ISU в рамках улучшения баланса между спортивной и артистической составляющей планирует снизить базовую стоимость отдельных прыжков

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Александр Коган

Александр Коган

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международный союз конькобежцев (ISU) ищет баланс между катанием и исполнением прыжков в фигурном катании, с чем может быть связана информация об изменениях правил в этом виде спорта. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

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Ранее портал Icenetwork сообщил о том, что ISU в рамках улучшения баланса между спортивной и артистической составляющей планирует снизить более чем на 10 процентов базовую стоимость четверных прыжков в мужском катании и четверных выбросов в парном с сезона-2018/19. Также говорится о том, что с зимних Олимпийских игр - 2022 в Пекине короткая и произвольная программы могут быть заменены на техническую и артистическую. При этом медали будут вручаться за каждую программу в отдельности и по сумме двух прокатов.

"Об этом говорилось давно. В частности, известный специалист Брайан Орсер (тренер действующего чемпиона мира Юзуру Ханью - прим. ТАСС) высказывал мнение, что никто не хочет видеть одних прыгающих спортсменов, и это не соревнование по прыжкам. Поэтому необходимо, чтобы они еще и катались", - сказал Коган.

"ISU ищет баланс - это стандартная ситуация. Что-то повышают, что-то понижают - я не вижу ничего интересного. Все это потребует дополнительного анализа и нуждается во мнении всех специалистов", - добавил он.

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