Судья Москалев назначен на матч 10-го тура чемпионата России ЦСКА - "Ростов"

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ТАСС, 12 сентября. Бригада воронежского арбитра Владимира Москалева обслужит матч 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между московским ЦСКА и "Ростовом". Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Ассистентами Москалева будут Андрей Глот из Ярославля и Игорь Демешко из Химок. Матч состоится в Москве 16 сентября и начнется в 16:30 мск.
Матч тульского "Арсенала" и московского "Динамо" обслужит нижегородский судья Владимир Вилков, махачкалинского "Анжи" и "Краснодара" - Евгений Турбин из Дмитрова, "СКА-Хабаровска" и грозненского "Ахмата" - москвич Алексей Еськов, "Тосно" и московского "Спартака" - Владимир Сельдяков из Балашихи, казанского "Рубина" и екатеринбургского "Урала" - Сергей Карасев из Москвы, санкт-петербургского "Зенита" и "Уфы" - Роман Галимов из Улан- Удэ, московского "Локомотива" и пермского "Амкара" - Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.
Матчи 10-го тура РФПЛ пройдут с 15 по 18 сентября.