Центр единоборств в Рязани планируют открыть с опережением графика

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Специализированный центр единоборств в Рязани планируют сдать в эксплуатацию с опережением графика в октябре-ноябре текущего года. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве строительного комплекса Рязанской области.

Центр возводится в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (ФЦП). Объект входит в перечень региональных спортивно-тренировочных центров, необходимых для подготовки спортсменов сборных команд России.

"В соответствии с условиями контракта центр единоборств в Рязани должен быть сдан в эксплуатацию до конца декабря 2017 года, - уточнили в ведомстве. - Однако планируется, что объект будет введен в строй с опережением графика - в октябре-ноябре этого года".

Общая стоимость строительства объекта составляет свыше 600 млн рублей. Из федерального бюджета в рамках ФЦП выделено свыше 200 млн рублей.

В настоящее время строительство центра вышло на финишную прямую, продолжаются работы по спортивному оснащению объекта, внутренняя отделка, благоустройство территории. Объект займет территорию площадью 7,5 тыс. кв. м. Вместимость зрительских трибун центра составит до 1200 человек.

На базе центра единоборств в Рязани будут развиваться дзюдо, борьба, самбо, айкидо, тхэквондо, карате.