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Путин поздравил детский футбольный клуб "Тотем" с открытием нового спортивного центра

Спорт
12 сентября, 12:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Президент назвал открытие центра долгожданным и по-настоящему праздничным событием для воспитанников клуба из Красноярска

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравление участникам, организаторам и гостям церемонии открытия многофункционального спортивного центра для детского футбольного клуба "Тотем". Текст поздравления опубликован во вторник на сайте Кремля.

Президент назвал открытие центра долгожданным и по-настоящему праздничным событием для воспитанников клуба. "Мировые лидеры среди команд детских домов и школ- интернатов получили современную, удобную площадку для тренировок, обучения и проведения матчей", - говорится в сообщении.

Путин отметил, что представление кубка чемпионата мира по футболу-2018 именно в этом месте символично, поскольку формирование команд, выступающих на авторитетных соревнованиях, начинается с детско-юношеского спорта. Президент считает, что подобные комплексы должны объединять любителей футбола по всей стране. Он выразил уверенность в том, что игроки клуба будут добиваться успеха и в спорте, и в жизни, и пожелал всем участникам церемонии открытия всего самого доброго.

Красноярский клуб "Тотем" является чемпионом мира 2016 года среди детских домов и школ-интернатов. Эта команда - одна из спортивных визитных карточек Красноярского края. В клубе наряду с другими ребятами тренируются 45 воспитанников детского дома № 1 и 20 детей из неблагополучных семей. Новый тренировочный комплекс для команды был построен по поручению Владимира Путина, которое тот дал в конце 2016 года.

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