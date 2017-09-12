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Величкин: ХК "Металлург" не завершил перестройку игры после ухода Зарипова и Антипина

Спорт
12 сентября, 13:26 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В текущем чемпионате КХЛ магнитогорский "Металлург" в девяти матчах одержал шесть побед и с 17 очками занимает второе место в Восточной конференции

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Геннадий Величкин

Геннадий Величкин

© ТАСС/Валерий Шарифулин

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Магнитогорский "Металлург" еще не завершил перестройку своей игры после ухода из команды форварда Даниса Зарипова, защитников Виктора Антипина и Алексея Береглазова. Об этом ТАСС рассказал вице-президент клуба Геннадий Величкин.

"Металлург" в девяти матчах одержал шесть побед, дважды уступив в первых четырех играх, и с 17 очками занимает второе место в Восточной конференции. В межсезонье команду покинули, в частности, Антипин, Береглазов и еще один защитник Крис Ли, которые отправились в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Зарипов по окончанию сезона не продлил контракт с "Металлургом" и ушел в "Ак Барс", однако из-за положительной допинг-пробы был дисквалифицирован на два года. Форвард, который не может выступать в Континентальной хоккейной лиге до конца срока отстранения, в настоящее время ведет переговоры с клубами НХЛ.

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"Если посмотрите старт прошлого сезона, в котором мы дошли до финала, то увидите, что в этом сезоне мы начали даже немного лучше, чем в прошлом году. Это переход от летнего хоккея к нормальному, плюс нас покинуло четыре человека, которые приносили 40 процентов очков, и команда строится по-новому, - сказал Величкин. - Та команда, которая за четыре года сыграла три финала, была практически неизменной, а сейчас некоторые ее звенья были изменены, поэтому идет такая перестройка. Она быстро не проходит, идет длительное время".

Следующий матч "Металлург" проведет на выезде против ярославского "Локомотива" 13 сентября.

"Готовим Григоренко к игре в первом звене"

Вице-президент "Металлурга" также отметил, что клуб готовит новичка команды Игоря Григоренко для игры в первом звене вместе с Сергеем Мозякиным и Яном Коваржем. 

В конце августа Григоренко подписал просмотровый контракт с "Металлургом", а 1 сентября он заключил с клубом полноценное соглашение на год. В шести матчах сезона за "Металлург" форвард отметился голом и передачей, играя в тройке с Мозякиным и Коваржем. Григоренко пропустил последнюю игру команды с московским "Динамо" (2:1). В прошлом сезоне хоккеист провел 37 игр за "Салават Юлаев", в которых набрал 10 очков (6+4).

"Мы попробовали его [Григоренко] в первых матчах, дали ему поиграть. Но мы все прекрасно понимаем, что парень перенес две операции, пропустил все лето, поэтому он физически не готов. Это вопрос к тренерам, но как я вижу, мы будем готовить его на это место [в звено с Мозякиным и Коваржем]. Сейчас Игорь проходит усиленную физподготовку, набирает то, что упустил летом", - сказал Величкин.

Мозякин и Коварж, играя в звене с Данисом Зариповым в течение последних четырех лет, становились обладателями Кубка Гагарина 2014 и 2016 годов, а также финалистами плей-офф прошлого сезона. В минувшем сезоне эти игроки были лидерами плей-офф Континентальной хоккейной лиги в споре бомбардиров.

 

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