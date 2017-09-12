Патрушев сыграл в матче-открытии Дворца волейбола в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принял участие в матче- открытии, который в эти минуты проходит на арене Дворца волейбола в Грозном. Он выступает за команду ветеранов российского волейбола. В ее составе на площадку вышли как известные российские волейболисты, завершившие профессиональную карьеру, так и руководство Всероссийской федерации волейбола. Секретарь СБ РФ вышел на игру в футболке с номером 13.

Соперником команды Патрушева стали игроки сборной Чечни по волейболу. Встреча завершилась со счетом 1-1 (20:25; 25:22). После двух партий соперники договорились признать ничейный результат и завершить игру. Секретарь Совбеза провел на площадке всю первую партию.

Патрушев, который руководит Наблюдательным советом Всероссийской федерации волейбола, известен своей любовью к этому виду спорта и сам часто выходит на площадку. Однако последние годы эти тренировки и игры проходили не публично. На этот раз зрителями матча с участием Патрушева стали более пяти тысяч жителей Чечни, приехавших на первую игру на открывшейся во вторник арене.

Патрушев и Кадыров заложили в фундамент волейбольного комплекса капсулу с посланием потомкам еще в мае 2016 года. Тогда Патрушев отметил популярность волейбола в страна и хорошие перспективы грозненской волейбольной команды. По словам секретаря Совбеза, строительство новой арены позволит "заниматься этим видом спорта квалифицированно, на высоком уровне, поможет удовлетворить запросы многих, кто хочет заниматься этим видом спорта, поможет его популяризировать".

Новый комплекс занимает площадь более 8,5 тыс. квадратных метров. Волейбольный зал рассчитан на пять тысяч зрителей.