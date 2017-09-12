Плющенко раскритиковал идею о снижении базовой оценки за четверные прыжки

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко раскритиковал идею снизить более чем на 10 процентов базовую оценку четверных прыжков в мужском одиночном катании. Таким мнением он поделился с ТАСС.

Информацию о возможных изменениях в правилах фигурного катания ранее разместил портал Icenetwork со ссылкой на источник в Международном союзе конькобежцев (ISU). Отмечается, что ISU в рамках улучшения баланса между спортивной и артистической составляющей планирует снизить более чем на 10 процентов базовую стоимость четверных прыжков в мужском одиночном катании и четверных выбросов в парном с сезона-2018/19.

"Полный бред, чепуха, - сказал Плющенко. - Сейчас, когда весь мир мужского одиночного катания - японцы, американцы, канадцы, китайцы, да вообще все, толкнули его вперед именно четверными, взять и понизить их стоимость? Кто там это решает, я не понимаю? Кто это придумывает?"

Плющенко отметил, что будущее вида спорта за многооборотными прыжками. "Будущее мирового фигурного катания - это многооборотные прыжки, как говорил и говорит мой великий тренер Алексей Николаевич Мишин, и сейчас все их исполняют. Да, нужны артистичность, скольжение, кто же против этого? Вот только зачем занижать стоимость четверных прыжков, за них, наоборот, бонусы давать надо!", - заявил Плющенко.

"Я, кстати, слышал и о том, что произвольную программу хотят сократить до четырех минут с четырех минут сорока секунд. Такие разговоры тоже ходят. Полный бред", - считает фигурист.

В год проведения Олимпиады в Пхенчхане исполнится 30 лет со дня ратификации ISU первого в истории прыжка в четыре оборота - тулуп в 1988 году исполнил канадец Курт Браунинг. Лишь спустя десять лет, в 1998 году, новый четверной - сальхов исполнил американец Тимоти Гейбл. В 2016 году в арсенале фигуристов появились лутц, флип, а четверной риттбергер впервые в истории на соревнованиях выполнил японец Юзуру Ханю. К этому моменту в его арсенале уже были и четверной тулуп, и четверной сальхов.