Около 1500 человек примут участие в Физкульт-параде 19 сентября в Москве

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Участниками Физкульт- парада, который пройдет в Москве 19 сентября, станут около 1500 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель комиссии Московской городской думы по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.
Мероприятие будет посвящено старту двух крупных событий в сфере студенческого спорта - XXX Московских студенческих спортивных игр и Международного фестиваля Moscow Games - 2017.
"Ожидаем, что в Физкульт-параде примут участие около 1500 человек - это студенты, представители студенческих спортивных клубов, общественных организаций. Одну из колонн составит иностранная делегация из 17 стран, представители которых примут участие в Moscow Games - 2017. Также на мероприятие мы пригласили известных спортсменов, чьи имена пока раскрывать не хочется. Участники праздника смогут сдать нормы ГТО на специальной интерактивной площадке, также их ждет обширная развлекательная программа с мастер- классами от известных людей мира спорта", - рассказал Щитов.
В рамках спортивного праздника состоится забег с препятствиями "Гонка ГТО", приуроченный к Международному дню студенческого спорта. Участникам предстоит преодолеть трассу по пересеченной местности протяженностью 4 км и с 15 препятствиями. "Мы ожидаем команды из 40 вузов на Физкульт-забеге, на старт выйдут около 500 человек", - сообщил Щитов.
Фестиваль Moscow Games - 2017 пройдет в столице в четвертый раз. Как рассказал руководитель Ассоциации студенческого и молодежного спорта Алексей Кинаш, организаторы мероприятия достигли своей цели, сделав фестиваль традиционным. "Участниками Moscow Games - 2017 станут более 2000 студентов из 71 университета и 17 стран, и эта география ежегодно неуклонно расширяется. Нам очень важно, чтобы была очень серьезная конкурентная борьба с высоким уровнем судейства и на качественных площадках, но очень важен аспект общения, поэтому мы проведем много мероприятий в формате вечеринок", - заявил Кинаш.
Соревнования по программе фестиваля состоятся на пяти столичных спортивных площадках с 19 по 21 сентября.