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Семь видов спорта добавлены в программу Московских студенческих спортивных игр

Спорт
12 сентября, 14:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

В программу были добавлены академическая гребля, женская борьба, шашки, панкратион, рукопашный бой, пейнтбол и перетягивание каната

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Программа юбилейных XXX Московских студенческих спортивных игр расширена благодаря включению семи новых видов. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Московского регионального отделения Российского студенческого спортивного союза Сергей Пономарев.

"Московские студенческие спортивные игры пройдут уже в 30-й раз, в них примут участие более 20000 студентов из 60 вузов столицы по 69 видам программы. Главная особенность соревнований этого года - мы пересмотрели количество вузов в группе в зависимости от количества студентов дневного отделения. Другая особенность - вузы сами определяли программу видов спорта, делали заявки, добавилось семь новых видов спорта - академическая гребля, женская борьба, шашки, панкратион, рукопашный бой, пейнтбол и перетягивание каната. За результатами состязаний можно будет следить онлайн, так как появилось мобильное приложение, работающее на всех устройствах", - рассказал Пономарев.

Послом XXX Московских студенческих игр стала чемпионка летней Универсиады-2017 по художественной гимнастике Екатерина Селезнева. "Для меня это большая честь, тем более, что это юбилейные игры. Только недавно вернулись с Универсиады, это непередаваемые эмоции, потому что у нас огромная конкуренция, но Ирина Александровна Винер-Усманова (президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды - прим. ТАСС) все-таки доверила мне выступать. Поездка для меня уже была наградой, а медали - это неописуемая радость для меня и моего тренера", - поделилась эмоциями спортсменка.

На соревнованиях в рамках Московских студенческих спортивных игр в 2017 году будет опробована обновленная система спортивной статистики "Наградион", которая в этом году значительно увеличила информативность, простоту просмотра и занесения результатов по всем видам спорта.

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