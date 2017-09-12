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Фигуристка Липницкая считает, что не реализовалась в спорте

Спорт
12 сентября, 14:11 UTC+3 ТАСС

В августе мать Липницкой сообщила ТАСС, что россиянка завершила спортивную карьеру, о чем уведомила Федерацию фигурного катания на коньках России еще в апреле

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Юлия Липницкая

Юлия Липницкая

© Артур Лебедев/ТАСС

ТАСС, 12 сентября. Российская фигуристка Юлия Липницкая сожалеет о том, что не сумела полностью реализовать себя в спорте. Об этом она рассказала в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В августе мать Липницкой сообщила ТАСС, что россиянка завершила спортивную карьеру, о чем уведомила ФФККР еще в апреле.

"Конечно, нет, - сказала Липницкая в ответ на вопрос о том, реализовалась ли она в спорте. - Было много того, чего бы я хотела еще сделать и в одиночном катании многого еще хотела добиться, усовершенствовать. Но что получилось, то получилось. На самом деле после Игр в Сочи я хотела попробовать себя в танцах на льду, это желание у меня было несколько лет, но оно воспринималось многими в штыки, и идея сразу пропадала".

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Почему Юлия Липницкая завершила карьеру

"Здоровье подвело"

Девушка назвала проблемы со здоровьем основополагающей причиной того, что ей не удалось полностью раскрыть свой потенциал.

"99 процентов - проблемы со здоровьем, а остальное, понятно, уже прикладывалось к этому, - призналась Липницкая. - После того, как был озвучен мой диагноз, мне стали писать, спрашивать, зачем я это сделала? Но даже, если бы я сама не сказала, то информация все равно бы просочилась. Анорексия - болезнь 21 века, она встречается достаточно часто, справляются с ней, к сожалению, не все".

"Я посчитала, что ничего такого нет, если я открыто об этом скажу, - продолжила она. - Единственное, о чем сожалею, что не сделала этого раньше, потому что все продолжалось уже не первый, не второй и не третий год".

"После Cup of Russia я пришла домой, сложила коньки в шкаф, и с тех пор их не видела. Больше меня не тянет на лед. В январе уехала в клинику. Вот и вся история", - подытожила россиянка.

Испытание славой 

Липницкая также рассказала, что слава, свалившаяся на нее после победы на Олимпиаде в Сочи, отняла у нее много сил. 

"Меня это очень сильно выжало. У меня сил не то, что не осталось, мне было реально тяжело. Я не публичный человек, так было всегда. С детства я была очень сильным интровертом", - сказала бывшая спортсменка.

"Я не считаю, что мне нужно лезть в каждую газету, на каждую передачу, куда меня зовут, - продолжила она. - Я это не приветствую и не буду этого делать. Предпочитаю говорить коротко, по делу и опровергать те вещи, которые мне нужно опровергнуть, потому что в связи с моим долгим молчанием и с досрочным объявлением о завершении спортивной карьеры вылезло много выскочек, написаны статьи, взяты интервью у людей, которых я не знаю вообще".

"В качестве примера приведу передачу, после которой мама поседела, да и у меня прибавилось седых волос, зато у создателей шоу все хорошо - рейтинги высокие. Так вот, на этой передаче был человек с говорящей фамилией Занозин, который утверждал, что я поступила в МГУ, и это достоверная информация. Но у меня поступление в университет в планах только через год, если все сложится. Хотелось бы в будущем заняться спортивным менеджментом, мне это интересно, это будет связано с моей прожитой жизнью", - рассказала Липницкая.

Планы на будущее

Бывшая спортсменка рассказала о том, чем планирует заниматься в дальнейшем. "Я активно занимаюсь английским языком с репетиторами, в ближайшее время сосредоточусь на учебе, а там будет видно. Параллельно, естественно, попробую себя в каких-то других вещах и что-то постараюсь найти для себя", - сказала Липницкая.

Завоевав в Сочи золотую награду в командном первенстве, Липницкая стала самой молодой чемпионкой зимних Олимпийских игр в истории СССР и России. В день произвольной программы рекордсменке было 15 лет и 249 дней. Она побила достижение другой фигуристки Екатерины Гордеевой, которая стала чемпионкой Игр-1988 в Калгари в парном катании вместе с Сергеем Гриньковым. На момент победы Гордеевой исполнилось 16 лет и 268 дней.

Помимо олимпийского золота, Липницкая завоевала серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, а также серебро финала Гран-при 2013 года. Спортсменка пропустила декабрьский чемпионат России - 2016, который проходил в Челябинске, из-за травмы тазобедренного сустава, которую получила, упав на скользком тротуаре 18 декабря, возвращаясь с тренировки. В феврале Липницкая из-за травмы досрочно завершила сезон.

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