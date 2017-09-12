Сборная России по футболу сыграет в первом матче на реконструированном стадионе "Динамо"

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Сборная России по футболу примет участие в первом матче на реконструированном Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина. Об этом ТАСС сообщил член общественно-экспертного совета московского футбольного клуба "Динамо" Сергей Степашин.

"В следующем году мы ["Динамо"] будем играть на одном из лучших стадионов Европы, в нашем родном Петровском парке. Мы откроем его в честь 95-летия "Динамо". Первый матч на нем проведет сборная России с одной из ведущих команд мира накануне чемпионата мира. Со Станиславом Саламовичем (Черчесовым, главным тренером сборной России - прим. ТАСС) уже есть договоренность", - сказал Степашин.

По его словам, игра с участием сборной России на стадионе "Динамо" пройдет в начале июня.

Стадион "Динамо", вместимость которого составит около 27 тыс. зрителей, будет располагаться под одной крышей с "ВТБ Ареной" - дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты.