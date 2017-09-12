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Следственные органы изучают сделки прежнего руководства ФК "Динамо"

Спорт
12 сентября, 14:50 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Руководство футбольного клуба сменилось в сентябре 2016 года, когда председателем ВФСО "Динамо" стал Владимир Стржалковский

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Член общественно-экспертного совета "Динамо" Сергей Степашин

Член общественно-экспертного совета "Динамо" Сергей Степашин

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Следственные органы рассматривают обстоятельства сделок, которые проводило бывшее руководство московского футбольного клуба "Динамо". Об этом ТАСС сообщил член общественно-экспертного совета "Динамо" Сергей Степашин.

"Как можно было подписать трехлетний контракт с [Павлом] Погребняком, который сидит на лавке, с зарплатой почти 2,5 млн евро в год? Такие контракты подписывали. За такие дела надо спрашивать. Сейчас следственные органы работают по поводу некоторых сделок, которые были проведены еще тем менеджментом", - сказал Степашин.

Руководство футбольного клуба сменилось в сентябре 2016 года, когда председателем Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" стал Владимир Стржалковский. Сейчас ВФСО "Динамо" принадлежит контрольный пакет акций ФК "Динамо".

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В октябре 2016 года суммарная задолженность ФК "Динамо" составляла около 13 млрд рублей. Теперь все долги погашены, заверил Степашин. "Со всеми долгами рассчитались. ВТБ остается, три года будет нас поддерживать, надо думать о том, как прожить эти три года", - отметил собеседник ТАСС.

"Если вы обратили внимание, наши клубы, кроме четырех-пяти, находятся в предынфарктном состоянии с точки зрения финансового положения. Надо менять систему трансферов, рынка. Трансферный рынок взвинчивать нельзя. Не могут две-три государственные компании делать основу всего трансферного рынка, мы так не выдержим", - сказал Степашин.

Говоря о европейском трансферном рынке, Степашин назвал подозрительным переход бразильского нападающего Неймара во французский "Пари Сен-Жермен". Игрок выкупил свой контракт у испанской "Барселоны" за 222 млн евро, после чего подписал соглашение с французским клубом. "На месте Интерпола я бы занялся этой сделкой", - сказал он.

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