Тренерский совет РФБ признал неудовлетворительным выступление женской сборной на ЧЕ

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Тренерский совет Российской федерации баскетбола (РФБ) признал неудовлетворительным выступление женской сборной на чемпионате Европы. Об этом ТАСС сообщила председатель тренерского совета РФБ Анна Архипова-фон Калманович.
Во вторник состоялся тренерский совет РФБ. На прошедшем в июне чемпионате Европы сборная России не смогла выйти в четвертьфинал турнира, проиграв команде Греции. В результате российская команда не прошла отбор на чемпионат мира 2018 года в Испании и пропустит мировое первенство второй раз подряд. Позднее главный тренер национальной команды Александр Васин был освобожден от занимаемой должности.
"На тренерском совете обсуждались международные старты женских сборных России различных возрастов в летний период. Результаты главной национальной команды были признаны неудовлетворительными", - сказала Архипова-фон Калманович.
"Также мы дали положительную оценку выступлению женской команде 3х3", - добавила собеседница ТАСС.
В июне 2017 года женская сборная России 3х3 впервые стала чемпионом мира, не потерпев на турнире во Франции ни одного поражения.