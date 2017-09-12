Кандидатура главного тренера женской сборной РФ по баскетболу будет определена до октября

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Тренерский совет Российской федерации баскетбола (РФБ) определится с именем нового главного тренера женской национальной команды до конца сентября. Об этом ТАСС сообщила председатель тренерского совета РФБ Анна Архипова-фон Калманович.

Во вторник состоялся тренерский совет РФБ. На прошедшем в июне чемпионате Европы сборная России не смогла выйти в четвертьфинал турнира, проиграв команде Греции. В результате россиянки не прошли отбор на чемпионат мира 2018 года в Испании и пропустят мировое первенство второй раз подряд. Позднее главный национальной команды Александр Васин был освобожден от занимаемой должности.

"По тренеру национальной команды вопрос остается открытым, до конца сентября мы его решим. Следующий тренерский совет состоится в период с 25 по 29 сентября", - сказала Архипова-фон Калманович.

Также на тренерском совете РФБ были рекомендованы кандидаты на посты главного тренера сборной до 16 лет - Елена Александрова, и команды до 20 лет - Александр Ковалев. На пост наставника сборной до 18 лет рассматривается три кандидата.