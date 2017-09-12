Гала-матч финала Ночной хоккейной лиги пройдет 10 мая в Сочи

Участники гала-матча турнира Ночной хоккейной лиги между командами "Звезды НХЛ" и "Сборная НХЛ" в ледовом дворце "Большой" в мае 2016 года © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС, 12 сентября. Гала-матч финала Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд состоится 10 мая в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Ночной хоккейной лиги.

Финальные соревнования пройдут с 2 по 18 мая в Сочи на семи ледовых площадках, а не на пяти, как раньше. Участники финала сыграют на основной площадке и тренировочном катке ледового дворца "Большой", в ледовом дворце "Айсберг", на двух тренировочных катках ФГБУ "Юг Спорт" и тренировочных катках "Льдинка" и "Снежинка".

В финале фестиваля примут участие победители отборочного этапа в субъектах Российской Федерации в семи дивизионах: "Любитель 40+ Лига чемпионов", "Любитель 40+ Лига чемпионов малый Кубок", "Любитель 18+ Лига мечты", "Любитель 18+ Лига мечты малый Кубок", "Любитель 18+ Лига надежды", "Любитель 18+ Лига надежды малый Кубок" и "Кубок Большого шлема", а также в женском дивизионе "Амазонки". Победитель финала в дивизионе "Любитель 40+ Лига чемпионов" получит Кубок Крутова, а также грант Министерства спорта РФ на строительство ледового катка в своем регионе.

Ночная хоккейная лига - любительская спортивная организация, созданная в 2011 году по инициативе президента России. Задача турнира - развитие массового хоккея в стране. В прошедшем сезоне в фестивале приняли участие 800 команд со всей России из 73 регионов. Сертификат на строительство катка получила московская команда "Сталкер".