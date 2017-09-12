Агент футболиста Кришито опроверг информацию о продлении контракта с "Зенитом"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Информация о продлении контракта защитника Доменико Кришито с футбольным клубом "Зенит" не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил агент итальянского футболиста Андреа Д'Амико.

Ранее итальянские СМИ сообщили о том, что Кришито близок к продлению контракта с клубом из Санкт-Петербурга. Действующий контракт 30-летнего игрока с сине-бело-голубыми истекает 30 июня 2018 года.

"Информация в интернете о том, что Доменико близок к подписанию нового контракта с "Зенитом", не соответствует действительности. Причина объясняется тем, что мы еще не встречались с руководством питерского клуба по вопросам нового контракта. В ближайшую неделю проведем переговоры, на которых будет присутствовать сам защитник, и уже по итогам встречи с руководством примем решение", - сказал Д'Амико.

"Кришито счастлив в "Зените" и гордится тем, что играет за клуб из Санкт-Петербурга. Он рад работать под руководством итальянского специалиста Роберто Манчини, они прекрасно понимают друг друга. Но повторюсь, что на сегодняшний день, новый контракт еще не подписан", - добавил Д'Амико.

Кришито перешел в "Зенит" в 2011 году из "Дженоа". В составе санкт-петербургской команды он дважды становился чемпионом России (2011/12, 2014/15), один раз выиграл Кубок России (2015/16) и дважды становился обладателем Суперкубка страны (2015, 2016). В текущем сезоне футболист провел девять матчей во всех турнирах и забил один гол.