Рой Джонс не исключил, что может провести в России поединок с бойцом Андерсоном Силвой

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Боксер Рой Джонс может провести поединок по правилам бокса с бывшим обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе бразильцем Андерсоном Силвой в ближайшее время. Как сообщил 48-летний Джонс ТАСС, он не исключает, что бой пройдет в России.

В понедельник Рой Джонс, в сентябре 2015 года получивший российское гражданство, стал почетным чемпионом Евразийской федерации профессионального бокса. Во вторник Джонс посетил московский Центр спорта и образования "Самбо-70" по приглашению директора школы Рената Лайшева.

"У меня будет бой в России, но когда - еще не знаю, - рассказал Джонс. - Со мной хотел провести бой по правилам бокса бразилец Андерсон Силва, и я был не против, но в UFC ему тогда не дали разрешения, как он ни пытался его добиться. Сейчас такая возможность появилась, и я 100 процентов приму этот вызов, если он поступит. Кто знает, может этот бой пройдет и в России".

Джонс отметил, что он давно хотел встретиться с бойцом смешанного стиля (ММА). "У меня давно такие планы, они появились куда раньше, чем у Флойда Мэйвезера. Понравился ли мне его бой с [Конором] Макгрегором? Это было очень круто для людей, которые не особо разбираются в боксе - потрясающее шоу, одно удовольствие, но боя как такового не было", - заявил Джонс.

Воспитанники "Самбо-70" провели для Роя Джонса экскурсию по школе, после которой он признался: "Честно говоря, раньше я слышал про самбо, но не представлял, что это такое. Теперь я впервые увидел самбистов, здесь созданы прекрасные условия для развития детей, я очень люблю наблюдать, как они растут, как они развиваются", - отметил Джонс. Ранее он заявлял о своих планах открыть в России школу бокса.

Американец Рой Джонс является первым в мире боксером, который становился чемпионом мира в четырех весовых категориях (72,6 кг, 76,2 кг, 79,38 кг, 90,8 кг). В его активе 74 поединка на профессиональном ринге, в которых он одержал 65 побед (47 - нокаутом) и потерпел девять поражений.