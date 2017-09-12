Деятельность криминальной группировки, поставлявшей допинг-препараты, пресечена в Испании

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ТАСС, 12 сентября. Европейское полицейское агентство (Европол) совместно с Гражданской гвардией Испании пресекло действия криминальной группировки, которая участвовала в широкомасштабной торговле запрещенными препаратами. Об этом сообщает пресс-служба Европола.
"112 видов запрещенных веществ было изъято, в том числе четыре миллиона доз анаболических стероидов, гормонов, сексуальных стимуляторов и других веществ, которые стоят €650 тыс. на нелегальном рынке", - говорится в сообщении пресс-службы Европола.
Criminal group involved in large-scale trafficking of illegal doping substances disrupted - @guardiacivil & Europol https://t.co/wi7wWFNGn2 pic.twitter.com/DEjl8J2nXx— Europol (@Europol) 12 сентября 2017 г.
Всего был арестован 41 человек из различных регионов Испании. В числе арестованных - элитные спортсмены, выступавшие в международных соревнованиях по бодибилдингу и фитнесу.
Криминальная группа отправляла запрещенные препараты через курьерские компании из Болгарии, Греции, Венгрии, Латвии, Польши, Португалия и США в Испанию. Большие суммы денег были скрыты и отправлены по почте. Расследования показали, что преступная сеть осуществила более 4400 посылок общим весом 3,1 тыс. тонн с 2016 по 2017 год. По оценке Европола, преступники могли заработать 2 миллиона евро незаконной прибыли.