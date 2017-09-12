Мозер: фигуристы Столбова и Климов набирают форму семимильными шагами

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийские чемпионы командного турнира в Сочи фигуристы Ксения Столбова и Федор Климов восстановили практически все элементы и набирают форму семимильными шагами. Об этом ТАСС рассказала тренер спортсменов Нина Мозер.

Фигуристы не выступали на контрольных прокатах, которые проходили 9-10 сентября в Сочи. Однако приняли участие в тренировочных мероприятиях Федерации фигурного катания на коньках России в Сочи, продолжая тренировки.

"Ксения и Федор семимильными шагами набирают форму, они восстановили практически все элементы, с начала сентября делают поддержки, подкрутки, тодес. Не выполняют пока только самый сложный подъем", - рассказала Мозер.

Столбова и Климов являются олимпийскими чемпионами Сочи-2014 в командных соревнованиях и серебряными призерами в индивидуальных. Также в их активе победа в финале серии Гран-при-2015. Ближайшим стартом для спортсменов станет "Финляндия трофи", который продет в Хельсинки 5-6 октября.