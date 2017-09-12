Международная федерация пауэрлифтинга отменила наказание Балынцу за футболку с Путиным

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Россиянин Владимир Балынец не будет дисквалифицирован Международной федерацией пауэрлифтинга (IPF) за демонстрацию футболки с изображением президента РФ Владимира Путина, надетой во время церемонии награждения на чемпионате Европы по классическому жиму лежа в Финляндии. Об этом ТАСС заявил президент Федерации пауэрлифтинга России Геннадий Ходосевич.

32-летний Балынец стал абсолютным чемпионом Европы, установив мировой рекорд. Во время церемонии награждения он расстегнул куртку, под которой была футболка с изображением Путина в хоккейной амуниции. IPF расценила это как нарушение ст. 3, п. 4 регламента организации, который запрещает демонстрацию религиозных и политических символик. О дисквалификации спортсмена до конца текущего года на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил глава Федерации пауэрлифтинга Якутии Александр Гренадеров, позднее он на своей странице в Instagram сообщил, что "решение в отношении Балынца находится на пересмотре, возможно, спортсмен отделается предупреждением".

"Никакой дисквалификации не будет, это все наши внутренние дела, Балынец уже через полтора месяца будет выступать на чемпионате России. Для нас такое поведение - это проявление патриотизма, а для них - "красная тряпка", смешение спорта и политики, что недопустимо. Была подана заявка, чтобы этот случай рассмотрел дисциплинарный комитет международной федерации, чтобы избежать этого, я извинился за поступок спортсмена, у нас хорошие отношения, и они отозвали свою жалобу. Я сообщил, что проведем свое расследование, мы уже поговорили с Володей и его тренером, у него нет никаких проблем", - рассказал Ходосевич.

Это не первый случай наказания российского спортсмена за футболку с изображением Путина. Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал полузащитника российского "Локомотива" Дмитрия Тарасова за нарушение ст. 14 дисциплинарного регламента организации, согласно которой "все формы идеологической, политической и религиозной пропаганды запрещены". В феврале 2016 года после первой игры 1/16 финала Лиги Европы с турецким "Фенербахче" (0:2) в Стамбуле российский футболист снял игровую футболку, под которой была майка с изображением Путина и подписью "Самый вежливый президент".

Балынец завоевал серебро Паралимпиады-2012 в весовой категории до 48 кг и бронзу чемпионата мира 2014 года (до 49 кг). Также он является многократным чемпионом России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.