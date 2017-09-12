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Продажа билетов на матчи ЧМ-2018 начнется 14 сентября

Спорт
12 сентября, 16:51 дата обновления: 12 сентября, 17:23 UTC+3 ТАСС

Первый этап продаж продлится по 28 ноября, второй этап продаж откроется после официальной жеребьевки финального этапа чемпионата мира, которая состоится 1 декабря 2017 года

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 12 сентября. Предварительная продажа билетов на матчи финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года начнется 14 сентября в 12:00 мск, в этот период зрители смогут подать заявки на приобретение билетов. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

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Первый период первого этапа продаж продлится с 14 сентября по 12 октября. Если количество заявок на билеты превысит количество доступных мест, то билеты будут распределяться методом случайной жеребьевки. "Независимо от того, была ли заявка удовлетворена полностью, частично или не удовлетворена, все заказчики билетов получат уведомление о статусе заявки до 16 ноября 2017 года", - говорится в сообщении. Второй период первого этапа продаж продлится с 16 по 28 ноября, в это время билеты будут продаваться в порядке живой очереди.

Второй этап продаж откроется после официальной жеребьевки финального этапа чемпионата мира, которая состоится 1 декабря 2017 года. Он, как и первый этап, будет включать в себя период продаж путем случайной жеребьевки (с 5 декабря по 31 января) и период продаж в порядке живой очереди (с 13 марта по 3 апреля 2018 года).

Билеты будут доставлены владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира. Доставка при этом начнется не раньше апреля или мая 2018 года. После двух этапов откроются продажи "в последний момент", когда билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Этот этап начнется 18 апреля и завершится 15 июля 2018 года - в день финала чемпионата мира.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

Категории билетов ЧМ-2018

ФИФА объявила стоимость билетов на матчи чемпионата мира в июле 2016 года. Билеты разделены на четыре ценовые категории, при этом одна из них сделана специально для граждан РФ. Минимальная цена билета для россиян на игру группового этапа (за исключением матча открытия) составит 1280 рублей, для иностранцев - $105. Минимальная цена билета на матч открытия для россиян - 3200 рублей, для иностранцев - $220. Минимальная стоимость билета на финал для россиян - 7040 рублей, для иностранцев - $455.

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В ходе первого этапа продаж можно будет приобрести как билеты на любой отдельный матч турнира, так и пакет билетов. Предлагаются комплекты билетов на конкретный стадион и пакет на матчи определенной команды. Комплект билетов на конкретную сборную включает в себя от трех до семи матчей, их можно приобрести только в ходе первого этапа продаж.

Первый этап продаж также включает в себя продажу билетов россиянам по специальной цене и билетов для болельщиков с инвалидностью, маломобильным лицам. Кроме того, рекомендуется после подтверждения приобретения билетов сразу подавать заявку на получение паспорта болельщика.

Паспорт болельщика - нововведение России как страны - хозяйки чемпионата мира по футболу. Он представляет собой персонифицированную карту зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи ЧМ-2018. Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами - организаторами ЧМ-2018, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах (поезда, соединяющие аэропорты с центром города). Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.

Паспорт болельщика применялся при проведении Кубка конфедераций.

 

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