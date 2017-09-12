Замены газона на стадионе "Казань-Арена" перед ЧМ-2018 не планируется

КАЗАНЬ, 12 сентября. /ТАСС/. На стадионе "Казань-Арена" не планируется замены газона перед матчами чемпионата мира 2018 года по футболу. Об этом журналистам сообщил министр по молодежной политике и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов.

"Замена поля не планируется, по каждой замене были реальные объективные причины. Сегодня на "Казань-Арене" применена самая современная методика реализации футбольных полей с технологией прошивки, оно [поле] в прекрасном состоянии. Сегодня налажена система мониторинга", - сказал Леонов.

"Мониторим не только мы, как администраторы "Казань- Арены", но и ФИФА, она на регулярной основе присылает сюда комиссию. Потому что для них газон - это очень важно. И та практика, которая применена в Казани, сегодня транслируется на те стадионы, которые будут построены к чемпионату миру", - сообщил министр по молодежной политике и спорту Республики Татарстан.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Казань примет шесть игр мирового первенства, среди которых матчи 1/8 и 1/4 финала.