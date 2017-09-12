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Оргкомитет "Россия-2018" проверит подмосковные тренировочные базы к чемпионату мира

Спорт
12 сентября, 18:23 UTC+3 ТАСС

На территории Подмосковья ФИФА выбрала 17 баз для размещения команд, которые примут участие в мировом первенстве

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

© EPA/SERGEI ILNITSKY

ТАСС, 12 сентября. Представители оргкомитета "Россия-2018" и Международной федерации футбола (ФИФА) вместе с компанией-консультантом по подготовке футбольных полей прибыли в Московскую область для инспектирования тренировочных баз, которые будут задействованы на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается в пресс-релизе Минспорта физической культуры и спорта Московской области.

На территории Подмосковья ФИФА выбрала 17 баз для размещения команд, которые примут участие в мировом первенстве.

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"Мы находимся в завершающей стадии подготовки футбольных тренировочных баз, которые находятся на территории Московской области. Везде завершен засев газонов, это основа тренировочной площадки, там, где будут тренироваться футболисты. В предстоящие два дня представители оргкомитета, ассоциации международных федераций прибудут на территорию Московской области, где будут оценивать качество проведенных работ в части подготовки футбольных полей, газонов. Уверен, что нареканий не будет, потому что мы тщательным образом подходили к выбору субподрядных организаций, занимавшихся работами по футбольным полям", - сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков

В программу строительства и реконструкции были включены 13 тренировочных площадок: "Сатурн" (Раменский район), "Строитель" (Наро-Фоминский район), "Москвич" (г. Лобня), домодедовские "Авангард" и "Бор", "Глебовец" и "Гучково" в Истринском районе, "Яхрома" (Дмитровский район), химкинские УТЦ "Новогорск" и стадион "Родина", "Металлург" в Солнечногорске, детско-юношеская школа им. А. Сыроежкина (г. Бронницы), площадка на ул. Парковая в Долгопрудном. Еще четыре тренировочные площадки, не включенные в программу реорганизации, но соответствующие требованиям, которые будут использоваться национальными командами на чемпионате мира: стадион "Арена-Химки", база "Новогорск-Динамо", база клуба "Спартак" в Тарасовке (Пушкинский район) и площадка на территории базы "Баковка" (Одинцовский район).

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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