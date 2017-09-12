Бразильский боец, укусивший соперника на турнире в Махачкале, дисквалифицирован на полгода

Федосеев победил Родштейна в первой партии 1/16 финала Кубка мира по шахматамСпорт 12 сентября, 19:37
"Авангард" разгромил "Югру" в матче чемпионата КХЛСпорт 12 сентября, 19:32
"Салават Юлаев" победил рижское "Динамо" в матче чемпионата КХЛСпорт 12 сентября, 19:30
США недовольны решением Анкары закупить у РФ систему С-400Международная панорама 12 сентября, 19:03
Трамп осенью отправится в турне по странам АзииМеждународная панорама 12 сентября, 18:59
Глава FIS: МОК может не завершить расследования по России до конца октябряСпорт 12 сентября, 18:53
Суд приговорил "тверского стрелка" к пожизненному заключениюПроисшествия 12 сентября, 18:38
Бразильский боец, укусивший соперника на турнире в Махачкале, дисквалифицирован на полгодаСпорт 12 сентября, 18:37
Оргкомитет "Россия-2018" проверит подмосковные тренировочные базы к чемпионату мираСпорт 12 сентября, 18:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бразильский боец смешанного стиля Диего Брандао, укусивший россиянина Ахмеда Алиева во время поединка в Махачкале, дисквалифицирован на полгода и оштрафован на 30% гонорара. Об этом ТАСС сообщил президент компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.
"Он дисквалифицирован на шесть месяцев и оштрафован на 30% гонорара", - сказал Гаджиев.
Брандао во втором раунде поединка, который прошел 4 сентября, в знак протеста против поведения болельщиков и судейства покинул клетку (октагон) и отказался продолжать бой. Победу в поединке присудили Алиеву из-за нежелания продолжать бой его соперником. Гаджиев позднее заявил ТАСС, что Брандао укусил соперника за ухо во время поединка, а сам бразилец предложил провести реванш.