Бразильский боец, укусивший соперника на турнире в Махачкале, дисквалифицирован на полгода

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бразильский боец смешанного стиля Диего Брандао, укусивший россиянина Ахмеда Алиева во время поединка в Махачкале, дисквалифицирован на полгода и оштрафован на 30% гонорара. Об этом ТАСС сообщил президент компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.

"Он дисквалифицирован на шесть месяцев и оштрафован на 30% гонорара", - сказал Гаджиев.

Брандао во втором раунде поединка, который прошел 4 сентября, в знак протеста против поведения болельщиков и судейства покинул клетку (октагон) и отказался продолжать бой. Победу в поединке присудили Алиеву из-за нежелания продолжать бой его соперником. Гаджиев позднее заявил ТАСС, что Брандао укусил соперника за ухо во время поединка, а сам бразилец предложил провести реванш.