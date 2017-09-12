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Бразильский боец, укусивший соперника на турнире в Махачкале, дисквалифицирован на полгода

Спорт
12 сентября, 18:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Также спортсмен оштрафован на 30% гонорара

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Диего Брандао

Диего Брандао

© AP Photo/Gregory Payan

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бразильский боец смешанного стиля Диего Брандао, укусивший россиянина Ахмеда Алиева во время поединка в Махачкале, дисквалифицирован на полгода и оштрафован на 30% гонорара. Об этом ТАСС сообщил президент компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.

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"Он дисквалифицирован на шесть месяцев и оштрафован на 30% гонорара", - сказал Гаджиев.

Брандао во втором раунде поединка, который прошел 4 сентября, в знак протеста против поведения болельщиков и судейства покинул клетку (октагон) и отказался продолжать бой. Победу в поединке присудили Алиеву из-за нежелания продолжать бой его соперником. Гаджиев позднее заявил ТАСС, что Брандао укусил соперника за ухо во время поединка, а сам бразилец предложил провести реванш.

 

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