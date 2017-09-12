Тренер Ковалева мог подсыпать российскому боксеру снотворное перед боем с Уордом

ТАСС, 12 сентября. Тренер российского боксера Сергея Ковалева Джон Дэвид Джексон мог подсыпать своему подопечному снотворное перед боем с американцем Андре Уордом. Такое мнение высказал менеджер Ковалева Эгис Климас, чьи слова приводит BoxingTalk.

"Я не люблю пустых разговоров, но их начал Джексон, - сказал Климас. - Он мог подсыпать Сергею какое-то снотворное в воду перед тем, как он вышел на ринг, потому что Ковалев спал во время боя. Я говорю серьезно, вы можете это опубликовать".

Ранее в сентябре Джексон объявил, что больше не работает с Ковалевым из-за того, что боксер недостаточно усердно тренировался перед реваншем с Уордом. В своем последнем поединке, который прошел 17 июня в Лас-Вегасе, Ковалев проиграл техническим нокаутом в восьмом раунде американцу и не смог вернуть титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. После боя 34-летний боксер заявил о намерении поработать с другим специалистом.

"Сергей еще не объявлял, что не будет работать с Джексоном, - отметил Климас. - Мы еще не приняли решения, но мы будем кого-то искать. Тренеров много, но не так много наставников. Мы будем искать наставника".

Следующий бой Ковалев проведет 25 ноября в Нью-Йорке с украинцем Вячеславом Шабранским.