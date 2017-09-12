Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Базаревич: сборной России идет на пользу, что греки считают себя фаворитами 1/4 финала ЧЕ

Спорт
12 сентября, 21:11 UTC+3 СТАМБУЛ /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Матч 1/4 финала турнира между сборным России и Греции состоится 13 сентября, начало - в 18:45 мск

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер сборной России Сергей Базаревич

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич

© Михаил Александров/ТАСС

СТАМБУЛ /Турция/, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборной России по баскетболу идет на пользу то, что греки считают себя фаворитами в четвертьфинале чемпионата Европы. Об этом ТАСС заявил главный тренер российской команды Сергей Базаревич.

Смотрите также
Алексей Швед

Против Шведа нет приема: сборная России вышла в четвертьфинал Евробаскета

Матч 1/4 финала турнира между сборным России и Греции состоится 13 сентября, начало - в 18:45 мск.

"Греки считают, что они фавориты, пусть так считают, это хорошо для нас, - сказал Базаревич. - У них очень хорошая задняя линия, которая созидает и забивает. Плюс они играют в два разыгрывающих - Калатес и Слукас, они опытные игроки. Знаем, что Прентезис может сильно играть большие матчи".

"Но основная угроза - это греческая задняя линия", - подчеркнул тренер.

Победитель пары Россия - Греция в полуфинале Евробаскета сыграет с сильнейшим в матче между сербами и итальянцами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Евробаскет-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Рой Джонс
8
Рой Джонс не исключил, что может провести в России поединок с бойцом Андерсоном Силвой
Рафаэль Надаль
8
Испанец Рафаэль Надаль стал трехкратным победителем US Open
Слоан Стивенс
8
Американка Слоан Стивенс стала победительницей US Open
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
2
Презентация последних моделей iPhone. Онлайн
3
США недовольны решением Турции закупить у РФ систему С-400
4
СМИ: итальянская семья погибла, провалившись в кратер вулкана под Неаполем
5
Телефонные атаки в регионах: неизвестные "минируют" школы, вокзалы и администрации
6
Полиция Барселоны эвакуирует людей из собора Саграда Фамилия
7
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама