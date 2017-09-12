Базаревич: сборной России идет на пользу, что греки считают себя фаворитами 1/4 финала ЧЕ

СТАМБУЛ /Турция/, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборной России по баскетболу идет на пользу то, что греки считают себя фаворитами в четвертьфинале чемпионата Европы. Об этом ТАСС заявил главный тренер российской команды Сергей Базаревич.

Матч 1/4 финала турнира между сборным России и Греции состоится 13 сентября, начало - в 18:45 мск.

"Греки считают, что они фавориты, пусть так считают, это хорошо для нас, - сказал Базаревич. - У них очень хорошая задняя линия, которая созидает и забивает. Плюс они играют в два разыгрывающих - Калатес и Слукас, они опытные игроки. Знаем, что Прентезис может сильно играть большие матчи".

"Но основная угроза - это греческая задняя линия", - подчеркнул тренер.

Победитель пары Россия - Греция в полуфинале Евробаскета сыграет с сильнейшим в матче между сербами и итальянцами.