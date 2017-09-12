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Жуков: WADA позитивно оценивает процесс восстановления антидопинговой системы России

Спорт
12 сентября, 21:12 UTC+3 ЛИМА ЛИМА 12, сентября. /ТАСС

По словам главы ОКР на сессии МОК в Лиме не предусмотрено обсуждение участия российской команды на Олимпиаде в Пхенчхане

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Глава ОКР Александр Жуков

Глава ОКР Александр Жуков

© Артем Коротаев/ТАСС

ЛИМА, 12 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) позитивно оценивает процесс восстановления антидопинговой системы России. Такое мнение накануне старта сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лиме журналистам высказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

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Сессия МОК в перуанской столице пройдет с 13 по 16 сентября. На ней будет заслушан отчет WADA, в котором будет отведено место и процессу приведения в соответствие с кодексом организации Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"На сессии не предусмотрено обсуждение участия российской команды на Олимпиаде в Пхенчхане, такого вопроса в повестке нет. В то же время есть и отчет WADA о проделанной с прошлой сессии работы. WADA довольно много места уделяет российской проблематике, в позитивном плане. Там говорится о том, что сделано по восстановлению российской антидопинговой системы, что эта работа продолжается и она нацелена на полное восстановление РУСАДА", - сказал Жуков, который также является членом МОК.

Вопрос восстановления РУСАДА, которое было признано несоответствующим кодексу в ноябре 2015 года, должен быть рассмотрен 16 ноября на заседании совета учредителей WADA, которое пройдет в Сеуле.

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