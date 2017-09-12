Жуков: WADA позитивно оценивает процесс восстановления антидопинговой системы России

ЛИМА, 12 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) позитивно оценивает процесс восстановления антидопинговой системы России. Такое мнение накануне старта сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лиме журналистам высказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Сессия МОК в перуанской столице пройдет с 13 по 16 сентября. На ней будет заслушан отчет WADA, в котором будет отведено место и процессу приведения в соответствие с кодексом организации Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"На сессии не предусмотрено обсуждение участия российской команды на Олимпиаде в Пхенчхане, такого вопроса в повестке нет. В то же время есть и отчет WADA о проделанной с прошлой сессии работы. WADA довольно много места уделяет российской проблематике, в позитивном плане. Там говорится о том, что сделано по восстановлению российской антидопинговой системы, что эта работа продолжается и она нацелена на полное восстановление РУСАДА", - сказал Жуков, который также является членом МОК.

Вопрос восстановления РУСАДА, которое было признано несоответствующим кодексу в ноябре 2015 года, должен быть рассмотрен 16 ноября на заседании совета учредителей WADA, которое пройдет в Сеуле.