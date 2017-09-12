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Воронцевич: игроки сборной России не будут жалеть греков в четвертьфинале Евробаскета

Спорт
12 сентября, 21:13 UTC+3 СТАМБУЛ /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Матч 1/4 финала турнира между сборным России и Греции состоится 13 сентября, начало - в 18:45 мск

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Баскетболист сборной России Андрей Воронцевич

Баскетболист сборной России Андрей Воронцевич

© Михаил Александров/ТАСС

СТАМБУЛ /Турция/, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты сборной России не будут жалеть соперника по четвертьфиналу чемпионата Европы команду Греции и надеются побороться за медали. Об этом ТАСС заявил форвард российской команды Андрей Воронцевич.

Матч 1/4 финала турнира между сборным России и Греции состоится 13 сентября, начало - в 18:45 мск.

"От себя и от ребят могу сказать, что никто не будет тушеваться и жалеть соперника, - сказал Воронцевич. - При этом не стоит переоценивать не только соперника, но и себя. Мы пока еще ничего не добились, хотя добавляем от игры к игре, это заметно всем. Появляется сплоченность, улучшается взаимопонимание на площадке".

"Мы, как и все оставшиеся на турнире сборные, хотим бороться за медали. Но важно, что после успешной игры в 1/8 финала против хорватов корону мы не надеваем", - добавил форвард.

Победитель пары Россия - Греция в полуфинале Евробаскета сыграет с сильнейшим в матче между сербами и итальянцами.

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