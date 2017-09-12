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Клуб НБА "Лейкерс" выведет из обращения номера Коби Брайанта

Спорт
12 сентября, 21:58 UTC+3 ТАСС

Церемония состоится 18 декабря, когда "Лейкерс" примет в матче регулярного чемпионата действующего обладателя титула клуб "Голден Стэйт"

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Коби Брайант

Коби Брайант

© Chris Pizzello/Invision/AP

ТАСС, 12 сентября. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" выведет из обращения 8-й и 24-й номера, под которыми за команду выступал атакующий защитник Коби Брайант. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

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Церемония состоится 18 декабря, когда "Лейкерс" примет в матче регулярного чемпионата действующего обладателя титула клуб "Голден Стэйт". С сезона-1996/97 до сезона-2005/06 Брайант выступал под восьмым номером, после он сменил его на 24-й, под которым играл до завершения карьеры в 2016 году.

Брайант всю карьеру играл за "Лейкерс", в составе которого пять раз становился чемпионом НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). Брайант дважды выигрывал Олимпиаду (2008, 2012) в составе сборной США. Защитник признавался самым ценным игроком НБА в 2008 году. 18 раз он принимал участие в Матчах всех звезд НБА, в четырех из которых признавался самым ценным игроком.

Брайант завершил карьеру в 2016 году, имея в активе 1346 матчей за "Лейкерс", в которых он в среднем набирал по 25 очков, делал 5,2 подбора и 4,7 передач.

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