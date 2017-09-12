Каспер: FIS не допустит дискриминации в отношении российских лыжников в вопросах допинга

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ЛИМА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) не допустит, чтобы санкции в отношении российских спортсменов применялись лишь на основании их национальной принадлежности. Об этом ТАСС заявил глава организации Джанфранко Каспер.
Олимпийский чемпион Сочи Александр Легков и еще пятеро российских лыжников 23 декабря 2016 года были временно отстранены от соревнований на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Лыжники пропустил большую часть сезона, в том числе чемпионат мира. В мае Спортивный арбитражный суд постановил, что дисквалификация со спортсменов будет снята 1 ноября, если в их делах не появится новых данных.
"Надо еще дождаться результата перепроверок проб с других Олимпийских игр, но речь идет не только России. Просто в настоящий момент интерес общественности прикован к этой стране по причине скандалов после Игр в Сочи. Но для меня очевидно одно, что ты не можешь дисквалифицировать спортсмена или применять к нему санкции только на основании паспорта. Если ты российский спортсмен, то это не значит, что ты виновен автоматически", - сказал Каспер.