FIS: препятствий для проведения в России соревнований по лыжному спорту не существует

ЛИМА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) не видит причин отказываться от проведения своих соревнований на территории России. Об этом ТАСС заявил глава организации Джанфранко Каспер.

Международный олимпийский комитет (МОК) на фоне допинговых скандалов около года назад рекомендовал международным федерациям отказаться от проведения соревнований по зимним видам спорта на территории России. Тюмень не смогла принять этапы Кубка мира по биатлону и финал Кубка мира по лыжным гонкам, Челябинск остался без финала Кубка мира по конькобежному спорту, а Сочи лишился чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону.

"Это было год назад, официально это решение еще не было отменено, но Россия получила право проводить большие соревнования по многим видам спорта, не только зимним. И это вполне нормально", - сказал Каспер.

Согласно предварительному расписанию международных соревнований, через сезон Тюмень планирует принять финал Кубка мира по лыжным гонкам. "Причин не ехать в Россию на этап Кубка мира больше не существует", - отметил глава FIS.