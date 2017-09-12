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Сборная Москвы выиграла медальный зачет в капоэйре на Всероссийских играх боевых искусств

Спорт
12 сентября, 22:58 UTC+3 ТАСС

Москвичи завоевали четыре золотые, три серебряные и восемь бронзовых наград

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ТАСС, 12 сентября. Команда Москвы стала победителем медального зачета в капоэйре на Всероссийских юношеских играх боевых искусств, которые проходят в Анапе.

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Москвичи завоевали четыре золотые, три серебряные и восемь бронзовых наград. Второе место заняла сборная Московской области (3-2-6). Третьей стала команда Санкт- Петербурга (0-1-1).

Х Всероссийские юношеские игры боевых искусств стартовали 4 сентября. На нынешних соревнованиях разыгрываются более 700 комплектов наград в 21 виде спорта: рукопашный бой, вьет-во-дао, сито-рю, сумо, тайский бокс, капоэйра, тхэквондо (ИТФ), тхэквондо (ВТФ), кендо, джиу- джитсу, кикбоксинг, айкидо, ушу, спортивная борьба, мас- рестлинг, самбо, борьба на поясах, комплексное единоборство, карате, армейский рукопашный бой, киокусинкай.

Всероссийские юношеские игры боевых искусств завершатся 18 сентября.

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