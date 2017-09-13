Тренер "Бенфики" назвал несправедливым результат матча с ЦСКА в Лиге чемпионов

ЛИССАБОН /Португалия/, 13 сентября. /ТАСС/. Победа ЦСКА в матче футбольной Лиги чемпионов против "Бенфики" получилась несправедливой. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер лиссабонской команды Руй Витория.

Во вторник в первом матче группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" на своем поле проиграла московскому ЦСКА со счетом 1:2. По мнению португальцев, судья ошибочно назначил пенальти в пользу российской команды, а также не дал 11-метровый удар в ворота ЦСКА.

"Результат для нас плохой. Мы работали, играли, все, что делали, было достаточно для того, чтобы победить, но в некоторых ситуациях были просто в шоке, потому результат получился нечестный. Знаю, что завтра о судействе будут говорить, но я не стану этого делать, потому что я здесь, чтобы говорить об игре", - сказал Витория.

"У нас есть еще пять матчей, если мы будем играть так, как сегодня, то победим", - добавил тренер.

В следующем матче группового раунда Лиги чемпионов 27 сентября ЦСКА на своем поле примет английский "Манчестер Юнайтед". В этот же день "Бенфика" на выезде сыграет против швейцарского "Базеля".