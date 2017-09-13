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Футболист "Манчестер Юнайтед" Рэшфорд забивал в дебютной игре в шести турнирах

Спорт
13 сентября, 0:52 UTC+3 ТАСС

Во вторник 19-летний форвард забил в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов в домашней встрече со швейцарским "Базелем"

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Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд

© EPA/DIMITRIS LEGAKIS

ТАСС, 13 сентября. Лига чемпионов стала для нападающего английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда шестым турниром, в котором ему удалось отличиться в дебютной игре.

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Во вторник 19-летний форвард забил в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов в домашней встрече со швейцарским "Базелем" (3:0).

Ранее Рэшфорду удалось отличиться в дебютных играх за "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии, Кубке английской лиги и Лиге Европы. Кроме того, Рэшфорд отметился голами в своих первых играх за молодежную сборную Англии и взрослую команду.

При этом Рэшфорд является самым молодым футболистом сборной Англии, забившим гол в дебютном матче за национальную команду. Форвард отличился 27 мая 2016 года на 3-й минуте товарищеской игры против сборной Австралии. На тот момент нападающему было 18 лет и 209 дней. Предыдущее достижение принадлежало Томми Лоутону, который отличился в дебютном матче за сборную 22 октября 1938 года в возрасте 19 лет и 16 дней.

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