NYT: WADA закрыло дела в отношении 95 российских спортсменов из доклада Макларена

ТАСС, 13 сентября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, которые были упомянуты в докладе Ричарда Макларена. Об этом сообщает издание The New York Times.

В распоряжении газеты оказался внутренний доклад WADA, распространенный среди руководителей организации. Из него следует, что агентство в 95 случаях из 96 рассмотренных не нашло убедительных доказательств нарушения антидопинговых правил. При этом имена спортсменов не называются.

"Имеющихся доказательств было недостаточно, чтобы утверждать, что антидопинговые правила были нарушены этими 95 атлетами", - приводит газета слова генерального директора WADA Оливье Ниггли из доклада.

Независимая комиссия WADA под руководством Макларена 18 июля 2016 года представила первую часть доклада об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждалось, что метод по замене допинг-проб в России применялся в 643 случаях с 2012 года по 2015 год, всего в системе были задействованы атлеты, представляющие 30 видов спорта.

9 декабря 2016 года Макларен презентовал вторую часть своего доклада, в ней утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям, после обнародования все данные были переданы в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян.