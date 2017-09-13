Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

NYT: WADA закрыло дела в отношении 95 российских спортсменов из доклада Макларена

Спорт
13 сентября, 4:23 UTC+3 ТАСС

Агентство не нашло достаточных доказательств вины атлетов, имена которых не называются

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 13 сентября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, которые были упомянуты в докладе Ричарда Макларена. Об этом сообщает издание The New York Times.

В распоряжении газеты оказался внутренний доклад WADA, распространенный среди руководителей организации. Из него следует, что агентство в 95 случаях из 96 рассмотренных не нашло убедительных доказательств нарушения антидопинговых правил. При этом имена спортсменов не называются.

"Имеющихся доказательств было недостаточно, чтобы утверждать, что антидопинговые правила были нарушены этими 95 атлетами", - приводит газета слова генерального директора WADA Оливье Ниггли из доклада.

Независимая комиссия WADA под руководством Макларена 18 июля 2016 года представила первую часть доклада об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждалось, что метод по замене допинг-проб в России применялся в 643 случаях с 2012 года по 2015 год, всего в системе были задействованы атлеты, представляющие 30 видов спорта.

9 декабря 2016 года Макларен презентовал вторую часть своего доклада, в ней утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям, после обнародования все данные были переданы в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян.

Смотрите также

Жуков: WADA позитивно оценивает процесс восстановления антидопинговой системы России

Риди: WADA находится в постоянном контакте с властями РФ по реализации дорожной карты

Мутко: WADA актуализировало дорожную карту, осталось немного для ее реализации

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Рой Джонс
8
Рой Джонс не исключил, что может провести в России поединок с бойцом Андерсоном Силвой
Рафаэль Надаль
8
Испанец Рафаэль Надаль стал трехкратным победителем US Open
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Apple презентовала флагман iPhone X, новый смартфон и автономные часы
2
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл "Бенфику" в матче футбольной Лиги чемпионов
3
Apple презентовал флагман iPhone X
4
Победа ЦСКА позволила России оторваться от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
5
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
6
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
7
КНДР полностью отвергла новые санкции Совбеза ООН
Темы дня
Новости партнеров
Реклама