МОК намерен добиться участия спортсменов КНДР в Олимпиаде в Южной Корее

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ЛИМА, 13 сентября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) намерен добиться участия спортсменов КНДР в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом на церемонии открытия 131-й сессии МОК заявил президент организации Томас Бах.
Спортсмены КНДР могут пропустить Олимпиаду в Пхенчхане, которая пройдет в феврале следующего года, в связи с конфликтом на Корейском полуострове.
"Основываясь на принципах политического нейтралитета, мы сохраняем открытыми двери для возможного участия спортсменов из КНДР, - сказал Бах. - Мы предложили помощь северокорейским спортсменам в том, чтобы они смогли квалифицироваться. Даже если они пропустят отборочные старты, мы совместно с международными федерациями всегда готовы найти решение для их участия".
СБ ООН в понедельник принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай.