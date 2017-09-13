МОК намерен добиться участия спортсменов КНДР в Олимпиаде в Южной Корее

ЛИМА, 13 сентября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) намерен добиться участия спортсменов КНДР в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом на церемонии открытия 131-й сессии МОК заявил президент организации Томас Бах.

Спортсмены КНДР могут пропустить Олимпиаду в Пхенчхане, которая пройдет в феврале следующего года, в связи с конфликтом на Корейском полуострове.

"Основываясь на принципах политического нейтралитета, мы сохраняем открытыми двери для возможного участия спортсменов из КНДР, - сказал Бах. - Мы предложили помощь северокорейским спортсменам в том, чтобы они смогли квалифицироваться. Даже если они пропустят отборочные старты, мы совместно с международными федерациями всегда готовы найти решение для их участия".

СБ ООН в понедельник принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай.