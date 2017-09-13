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Монфис снялся с турнира ATP в Санкт-Петербурге из-за травмы

Спорт
13 сентября, 8:16 UTC+3 ТАСС

Француз, занимающий 36-е место в рейтинге ATP, не успеет восстановиться после травмы колена

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Гаэль Монфис

Гаэль Монфис

© EPA/ALI HAIDER

ТАСС, 13 сентября. Француз Гаэль Монфис отказался от участия в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Санкт-Петербурге (призовой фонд - $1 млн). Об этом сообщает портал Tennis World USA.

Француз, занимающий 36-е место в рейтинге ATP, не успеет восстановиться после травмы колена и пропустит соревнования, которые пройдут с 18 по 24 сентября. 31-летний теннисист должен был дебютировать на турнире в Санкт-Петербурге.

Монфис 2 сентября из-за повреждения не сумел доиграть матч третьего круга Открытого чемпионата США против бельгийца Давида Гоффена. Француз дважды доходил до полуфинала турниров Большого шлема - на Открытом чемпионате Франции (2008) и Открытом чемпионате США (2016).

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