Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лалович: российские борцы своими результатами на ЧМ усыпили бдительность соперников

Спорт
13 сентября, 9:05 UTC+3 ЛИМА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Сборная России по борьбе не завоевала ни одной золотой медали на чемпионате мира в Париже

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ненад Лалович

Ненад Лалович

© EPA/Daniel Jayo

ЛИМА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские борцы отсутствием золотых медалей на минувшем чемпионате мира усыпили бдительность своих соперников, к Олимпийским играм 2020 года в Токио у сборной будет очень сильная команда. Такое мнение ТАСС высказал президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович.

Сборная России по борьбе не завоевала ни одной золотой медали на завершившемся 26 августа чемпионате мира в Париже, что является худшим результатом на объединенных мировых первенствах, которые проводятся с 2005 года. На турнире в столице Франции россияне завоевали пять серебряных и пять бронзовых наград.

Смотрите также

Увидеть Париж и не услышать гимна: российские борцы остались без золота чемпионата мира

Сборная России впервые осталась без золотых медалей на чемпионатах мира по борьбе

"Провал? Я бы не был столь жесток в оценках. Сейчас в России новое поколение борцов, и здесь готовят очень сильную команду к Олимпиаде в Токио, и этот процесс надо было когда-нибудь начать. Разумеется, большим успехом результат в Париже признать сложно, но я уверен, что на следующем чемпионате мира в Будапеште ситуация будет совершенно противоположной", - сказал Лалович.

"Это своего рода стратегия, направленная на то, чтобы усыпить соперника, - сказал Лалович. - Десять медалей, пусть и без золотых, - это лучший показатель среди всех команд, это говорит о силе команды. Остальное - нюансы. На месте России я бы не паниковал".

В неофициальном общекомандном зачете сборная России заняла 13-е место. Первыми стали японцы (6-1-2), вторыми - американцы (3-3-3), третьими - турки (3-1-3). На чемпионате мира 2015 года в Лас-Вегасе россияне завоевали четыре золотые, две серебряные и восемь бронзовых наград, заняв первое место в общекомандном зачете.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Рой Джонс
8
Рой Джонс не исключил, что может провести в России поединок с бойцом Андерсоном Силвой
Рафаэль Надаль
8
Испанец Рафаэль Надаль стал трехкратным победителем US Open
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
2
Apple презентовала флагман iPhone X, новый смартфон и автономные часы
3
День X: насколько хороши новые модели iPhone
4
Водитель сбил трех человек на тротуаре в Петербурге
5
Победа ЦСКА позволила России оторваться от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
6
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл "Бенфику" в матче футбольной Лиги чемпионов
7
РФ предлагает создать вооруженную миссию ООН на Украине сроком на шесть месяцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама