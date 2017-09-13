Лалович: российские борцы своими результатами на ЧМ усыпили бдительность соперников

ЛИМА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские борцы отсутствием золотых медалей на минувшем чемпионате мира усыпили бдительность своих соперников, к Олимпийским играм 2020 года в Токио у сборной будет очень сильная команда. Такое мнение ТАСС высказал президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович.

Сборная России по борьбе не завоевала ни одной золотой медали на завершившемся 26 августа чемпионате мира в Париже, что является худшим результатом на объединенных мировых первенствах, которые проводятся с 2005 года. На турнире в столице Франции россияне завоевали пять серебряных и пять бронзовых наград.

"Провал? Я бы не был столь жесток в оценках. Сейчас в России новое поколение борцов, и здесь готовят очень сильную команду к Олимпиаде в Токио, и этот процесс надо было когда-нибудь начать. Разумеется, большим успехом результат в Париже признать сложно, но я уверен, что на следующем чемпионате мира в Будапеште ситуация будет совершенно противоположной", - сказал Лалович.

"Это своего рода стратегия, направленная на то, чтобы усыпить соперника, - сказал Лалович. - Десять медалей, пусть и без золотых, - это лучший показатель среди всех команд, это говорит о силе команды. Остальное - нюансы. На месте России я бы не паниковал".

В неофициальном общекомандном зачете сборная России заняла 13-е место. Первыми стали японцы (6-1-2), вторыми - американцы (3-3-3), третьими - турки (3-1-3). На чемпионате мира 2015 года в Лас-Вегасе россияне завоевали четыре золотые, две серебряные и восемь бронзовых наград, заняв первое место в общекомандном зачете.