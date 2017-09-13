Футболист МЮ Погба может пропустить матч Лиги чемпионов с ЦСКА

Поль Погба покидает поле во время матча с "Базелем" © EPA-EFE/ANTHONY ANEX

ТАСС, 13 сентября. Полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может пропустить матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с московским ЦСКА. Об этом сообщает телеканал ESPN.

По данным источника, во вторник футболист покинул стадион "Олд Траффорд" на костылях после матча Лиги чемпионов со швейцарским "Базелем". Встреча завершилась победой английской команды со счетом 3:0.

24-летний француз получил повреждение на 19-й минуте матча и был заменен на Маруана Феллаини. По предварительным данным, у игрока диагностирована травма подколенного сухожилия. Сроки восстановления станут известны позднее.

После первого тура "Манчестер Юнайтед" и ЦСКА, победивший португальскую "Бенфику" со счетом 2:1, делят первое место в группе А, имея в своем активе по три очка. Матч ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" состоится в Москве 27 сентября.