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Свищев: Система WADA против российского спорта оказалась несостоятельной

Спорт
13 сентября, 9:44 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Агентство в 95 случаях из 96 рассмотренных не нашло убедительных доказательств нарушения антидопинговых правил

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Дмитрий Свищев

Дмитрий Свищев

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Система, которая была создана против российского спорта, показала свою несостоятельность после решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) закрыть дела в отношении 95 российских спортсменов, фигурировавших в докладе независимой комиссии WADA под руководством профессора Ричарда Макларена. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

О решении WADA закрыть дела ранее сообщило издание The New York Times. В распоряжении газеты оказался внутренний доклад WADA, распространенный среди руководителей организации. Из него следует, что агентство в 95 случаях из 96 рассмотренных не нашло убедительных доказательств нарушения антидопинговых правил. При этом имена спортсменов не называются.

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"Надо приветствовать решение WADA, справедливость восторжествовала. Система, которая изначально была против российского спорта, показала несостоятельность. Ущерб имиджу российскому спорту нанесен таков, что мы оправимся от него только в течение многих лет, - сказал Свищев. - Но после произошедшего, думаю, впредь любые решения будут более взвешенными, все будет происходить иначе".

"Теперь наши спортсмены и ОКР [Олимпийский комитет России] должны выбрать сами тактику поведения и отношения [к WADA]. Ведь для многих это был конец карьеры, были потеряны шансы выступить на Олимпиаде", - добавил он.

Российская сторона приветствует решение WADA, отметил Свищев. "Надеемся, что ПКР [Паралимпийский комитет России] и РУСАДА [Российское антидопинговое агентство] восстановятся в правах и мы начнем с чистого листа", - подчеркнул он.

После ряда публикаций в СМИ WADA объявило о создании независимой комиссии по расследованию обвинений в допинге, использованного российскими спортсменами в 2012-2015 годах. Комиссию возглавил профессор Ричард Макларен, итоги были опубликованы в двух докладах в июле и декабре 2016 года. В частности, в докладе содержались выводы о систематическом использовании допинга в российском спорте и о том, что более тысячи спортсменов вовлечены в эту систему.

Доклад Макларена стал основанием для отдельного расследования комиссий Международного олимпийского комитета (МОК), одна из них занимается перепроверкой проб с Олимпиады-2014, другая - исследованием вмешательства российских спортивных чиновников и системного использования запрещенных веществ. Ожидается, что комиссии МОК представят итоги в октябре. 

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