Свищев: Система WADA против российского спорта оказалась несостоятельной

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Система, которая была создана против российского спорта, показала свою несостоятельность после решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) закрыть дела в отношении 95 российских спортсменов, фигурировавших в докладе независимой комиссии WADA под руководством профессора Ричарда Макларена. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.
О решении WADA закрыть дела ранее сообщило издание The New York Times. В распоряжении газеты оказался внутренний доклад WADA, распространенный среди руководителей организации. Из него следует, что агентство в 95 случаях из 96 рассмотренных не нашло убедительных доказательств нарушения антидопинговых правил. При этом имена спортсменов не называются.
"Надо приветствовать решение WADA, справедливость восторжествовала. Система, которая изначально была против российского спорта, показала несостоятельность. Ущерб имиджу российскому спорту нанесен таков, что мы оправимся от него только в течение многих лет, - сказал Свищев. - Но после произошедшего, думаю, впредь любые решения будут более взвешенными, все будет происходить иначе".
"Теперь наши спортсмены и ОКР [Олимпийский комитет России] должны выбрать сами тактику поведения и отношения [к WADA]. Ведь для многих это был конец карьеры, были потеряны шансы выступить на Олимпиаде", - добавил он.
Российская сторона приветствует решение WADA, отметил Свищев. "Надеемся, что ПКР [Паралимпийский комитет России] и РУСАДА [Российское антидопинговое агентство] восстановятся в правах и мы начнем с чистого листа", - подчеркнул он.
После ряда публикаций в СМИ WADA объявило о создании независимой комиссии по расследованию обвинений в допинге, использованного российскими спортсменами в 2012-2015 годах. Комиссию возглавил профессор Ричард Макларен, итоги были опубликованы в двух докладах в июле и декабре 2016 года. В частности, в докладе содержались выводы о систематическом использовании допинга в российском спорте и о том, что более тысячи спортсменов вовлечены в эту систему.
Доклад Макларена стал основанием для отдельного расследования комиссий Международного олимпийского комитета (МОК), одна из них занимается перепроверкой проб с Олимпиады-2014, другая - исследованием вмешательства российских спортивных чиновников и системного использования запрещенных веществ. Ожидается, что комиссии МОК представят итоги в октябре.