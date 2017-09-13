Юнкер предложил создать Европейское агентство по кибербезопасностиМеждународная панорама 13 сентября, 10:43
WADA: более 300 допинг-проб россиян с ОИ-2014 находятся на перепроверкеСпорт 13 сентября, 10:39
ОКР: большинство федераций отказываются возбуждать дела в отношении российских атлетовСпорт 13 сентября, 10:39
UTair планирует к 2020 г. увеличить количество международных рейсов в 2-3 разаТранспорт 13 сентября, 10:33
Касаткина номинирована на награду "прорыв месяца" по версии WTAСпорт 13 сентября, 10:29
Новый памятник участникам войны установили на скандальном заброшенном мемориале на УралеНовости Урала 13 сентября, 10:20
Брайант сообщил, что всегда мечтал увидеть свою игровую майку под крышей арены "Лейкерс"Спорт 13 сентября, 10:13
Контейнерооборот портов РФ за 8 месяцев 2017 года вырос на 16,4%, до 3 млн TEUТранспорт 13 сентября, 10:05
Прокуратура и СК начали проверки в связи с ДТП в Челябинске, в котором пострадали 13 детейНовости Урала 13 сентября, 9:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 13 сентября. Атакующий защитник Коби Брайант, всю карьеру выступавший за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" с детства мечтал о том, чтобы его игровая майка с номером висела под сводами арены. Об этом бывший баскетболист рассказал пресс-службе клубе.
"Будучи ребенком, всегда мечтал о том, что моя майка будет висеть под крышей арены "Лейкерс", но я не мог себе представить, что их там будет две", - сказал Брайант.
Во вторник пресс-служба НБА сообщила, что "Лейкерс" выведут из обращения 8-й и 24-й номера, под которыми за команду выступал Брайант. Церемония состоится 18 декабря, когда "Лейкерс" примет в матче регулярного чемпионата действующего обладателя титула клуб "Голден Стэйт". С сезона-1996/97 до сезона-2005/06 Брайант выступал под восьмым номером, после он сменил его на 24-й, под которым играл до завершения карьеры в 2016 году.
Брайант всю карьеру играл за "Лейкерс", в составе которого пять раз становился чемпионом НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). Брайант дважды выигрывал Олимпиаду (2008, 2012) в составе сборной США. Защитник признавался самым ценным игроком НБА в 2008 году. 18 раз он принимал участие в Матчах всех звезд НБА, в четырех из которых признавался самым ценным игроком.
Брайант завершил карьеру в 2016 году, имея в активе 1346 матчей за "Лейкерс", в которых он в среднем набирал по 25 очков, делал 5,2 подбора и 4,7 передач.