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Минспорт Амурской области организует мотопробег по Северному Китаю

Спорт
13 сентября, 10:18 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 13, сентября. /ТАСС

Мероприятие направлено на развитие трансграничного спортивного туризма

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство спорта Амурской области планирует провести мотопробег по северу Китая летом 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие направлено на развитие трансграничного спортивного туризма.

"Мотопробег организуется для развития туристических направлений между Россией и Китаем, особенно на приграничных территориях. Мы хотим провести его в июне 2018 года. Люди уже высказывают интерес к мероприятию", - сказали ТАСС в министерстве.

Особенностью пробега станет выбор техники - планируется, что мотоциклы будут ждать туристов на китайской стороне. Маршрут пока прорабатывается.

Минспорт Амурской области развивает сотрудничество с Китаем и в других видах спорта: ежегодно проводится российско-китайский заплыв "Дружба" через Амур, а в начале этого года состоялся первый дружеский матч по хоккею на льду пограничной реки.

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