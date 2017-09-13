Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Касаткина номинирована на награду "прорыв месяца" по версии WTA

Спорт
13 сентября, 10:29 UTC+3 ТАСС

Также номинированы американки София Кенин и Шелби Роджерс

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

© EPA/CAROLINE BLUMBERG

ТАСС, 13 сентября. Россиянка Дарья Касаткина вошла в число претенденток в номинации "прорыв месяца" по итогам августа по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на официальном сайте WTA.

Помимо Касаткиной (31-е место в рейтинге WTA), номинированы американки София Кенин (112) и Шелби Роджерс (59).

В августе Касаткина дошла до четвертого круга Открытого чемпионата США, являющегося четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема. Этот результат стал для россиянки лучшим в карьере на таких соревнованиях. В третьем круге турнира Касаткина победила действующую победительницу Открытого чемпионата Франции Елену Остапенко из Латвии (12).

В апреле этого года Касаткина уже удостаивалась награды "прорыв месяца", когда стала победительницей турнира WTA в американском Чарльстоне. Победитель номинации определяется путем голосования на официальном сайте WTA, результаты которого будут объявлены 15 сентября.

Россиянка выступает на профессиональном уровне с 2014 года. За это время Касаткина выиграла один турнир серии WTA и семь турниров серии Международной федерации тенниса (ITF). В активе спортсменки также победа на ВТБ Кубке Кремля 2015 года в парном разряде с Еленой Весниной.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Рой Джонс
8
Рой Джонс не исключил, что может провести в России поединок с бойцом Андерсоном Силвой
Рафаэль Надаль
8
Испанец Рафаэль Надаль стал трехкратным победителем US Open
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские СМИ сообщили об "исчезновении" Саакашвили
2
Россия может ограничить ввоз сахара из Белоруссии и Казахстана
3
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
4
Спецпредставитель США посоветовал Порошенко вместо Саакашвили заняться госуправлением
5
Свищев: Система WADA против российского спорта оказалась несостоятельной
6
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
7
Оппозиционера Сергея Удальцова задержали в Москве за одиночный пикет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама