Касаткина номинирована на награду "прорыв месяца" по версии WTA

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ТАСС, 13 сентября. Россиянка Дарья Касаткина вошла в число претенденток в номинации "прорыв месяца" по итогам августа по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на официальном сайте WTA.
Помимо Касаткиной (31-е место в рейтинге WTA), номинированы американки София Кенин (112) и Шелби Роджерс (59).
В августе Касаткина дошла до четвертого круга Открытого чемпионата США, являющегося четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема. Этот результат стал для россиянки лучшим в карьере на таких соревнованиях. В третьем круге турнира Касаткина победила действующую победительницу Открытого чемпионата Франции Елену Остапенко из Латвии (12).
В апреле этого года Касаткина уже удостаивалась награды "прорыв месяца", когда стала победительницей турнира WTA в американском Чарльстоне. Победитель номинации определяется путем голосования на официальном сайте WTA, результаты которого будут объявлены 15 сентября.
Россиянка выступает на профессиональном уровне с 2014 года. За это время Касаткина выиграла один турнир серии WTA и семь турниров серии Международной федерации тенниса (ITF). В активе спортсменки также победа на ВТБ Кубке Кремля 2015 года в парном разряде с Еленой Весниной.