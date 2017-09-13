Журова: иностранным атлетам нужно быть аккуратней в словах про российских спортсменов

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Иностранным спортсменам нужно быть аккуратней с высказываниями в адрес российских коллег после решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) закрыть дела в отношении 95 атлетов, которые фигурировали в докладе руководителя независимой комиссии Ричарда Макларена. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

По информации газеты The New York Times, в распоряжении которой оказался внутренний доклад WADA, распространенный среди руководителей организации, агентство закрыло дела 95 российских спортсменов, которые упоминались в докладе Макларена.

"Подозрения в допинге разделили спортсменов на несколько лагерей. Многим теперь будет стыдно за свои слова, поскольку атлеты оказались невиновными. Я сразу говорила спортсменам, чтобы они не торопились обвинять друг друга, поскольку все эти дела могут рассыпаться, и виновный станет невиновным, - сказала Журова. - Действующим спортсменам надо быть аккуратней с высказываниями, поскольку ситуация может повернуться в другую сторону, а им с ними выступать и друг другу в глаза смотреть".

"Хочется, чтобы это закончилось быстрее, поскольку это рождает в спорте не очень хорошую атмосферу. Поскольку мы детям говорим, что спортивные соревнования - это дружба", - добавила она.

По мнению Журовой, важную роль в решении WADA сыграла работа международных и российских спортивных федераций.

"Они тоже подключились, и без этого доказать невиновность спортсменов было невозможно. Видимо, смогли найти аргументы, чтобы снять эти обвинения. Мы с самого начала говорили, что ряд обвинений и фактов были подтасованными и не имели под собой никакой почвы. Думаю, что сейчас WADA нужны были более веские доказательства, и они их получили", - отметила она.