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Карякин оплатил заявку на участие в ралли "Дакар" без спонсорской поддержки

Спорт
13 сентября, 11:10 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, сентября. /ТАСС

Российский гонщик отметил, что у него есть предложение участвовать в "Дакаре" 2018 года от другой страны с полной оплатой всех издержек

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Сергей Карякин

Сергей Карякин

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Победитель ралли- марафона "Дакар" 2017 года в классе квадроциклов Сергей Карякин полностью оплатил заявку на участие в ралли следующего года в условиях отсутствия спонсорской поддержки. Как рассказал Карякин ТАСС, заявка на одного гонщика стоит 1,5 млн рублей.

"Заявку я закрыл только свою, а заявки по техникам и по остальным членам команды я, если найду деньги, буду платить с удорожанием. Например, чтобы привезти с собой техников, необходимо будет заплатить на 10-15% больше, чем было изначально. Какую-то часть заявки я оплатил своими средствами, также мне помог мой товарищ", - сказал он, добавив, что без техников участие в ралли невозможно.

Несколько месяцев назад гонщик сообщил ТАСС, что активно занимается поиском новых спонсоров, чтобы иметь возможность выступать. Всего на участие в ралли-марафоне необходимо более 10 млн рублей.

Карякин добавил, что сейчас у него есть предложение участвовать в "Дакаре" 2018 года от другой страны с полной оплатой всех издержек. "Мне бы не хотелось принимать такое решение, я хотел бы участвовать за Россию, поэтому борюсь за это, активно ищу спонсоров", - отметил спортсмен, не уточнив, за какую именно страну ему предложили выступать.

В начале сентября Карякин занял третье место на третьем этапе всероссийской гонке Can-Am X Race, который прошел в Астрахани. В каждом этапе Can-Am X Race принимает участие порядка 50 экипажей на квадроциклах. Призовой фонд гонки - 5 млн рублей.

"Я выиграл сертификат на 30 тыс. рублей, но это не те средства, которые могут спасти ситуацию", - подчеркнул Карякин.

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